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РИА Новости
Война в Сирии

Говорить о контроле Асада над северо-востоком Сирии рано, считает эксперт

21:50 22.10.2019
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© Фото : страница SyrianPresidency в FacebookПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
© Фото : страница SyrianPresidency в Facebook
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Говорить о том, что официальные власти Сирии получат контроль над северо-востоком страны по итогам подписания меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, нельзя, считает начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
В целом в меморандуме не оказалось ничего неожиданного, отметил эксперт.
"За турками сохраняется только нынешняя зона операции, то есть между Рас аль-Айн и Тель – Абьяд, это около 150 километров сирийско-турецкой границы", - сказал Семенов РИА Новости.
Еще около 250 километров границы будут контролировать сирийские войска. "Остальную границу (президент Сирии Башар) Асад берет под охрану и от неё должны отойти отряды YPG-SDF", -констатировал эксперт.
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Российско-турецкие патрули будут, судя по всему, курсировать по трассе М4, которая и будет своего рода "границей" турецкой зоны безопасности.
"К югу от трассы пока все остается под контролем YPG-SDF", - отметил эксперт. При этом пока не ясно, останутся ли в Сирии американцы, поддерживающие курские отряды.
"Последние дни обсуждается, что американцы все-таки останутся в районе нефтяных месторождений – по их версии, чтобы они не попали под контролем ИГИЛ*. Возможно, там будет действовать и американская авиация. Поэтому определенные гарантии для SDF все-таки сохраняются, и у них нет стимулов полностью бросаться в объятия Асада, они могут немного подождать. Так что говорить, что Асад установит полный контроль над северо-востоком Сирии, рано. Будут отдельные патрули, будет отдельное ограниченное присутствие, но сохранится контроль SDF и аффилированной с ними гражданской администрации", - констатировал эксперт.
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Ранее президенты РФ и Турции по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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