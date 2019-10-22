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РИА Новости

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

21:40 22.10.2019 (обновлено: 22:38 22.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
"Я должен выразить разочарование в связи с тем, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, который бы гарантировал, что Великобритания покинет ЕС 31 декабря с соглашением. Сейчас мы опять в неопределенности", - сказал он.
По его словам, правительство должно идти "по единственно разумному пути" и усилить подготовку к выходу без соглашения 31 октября.
Джонсон заявил, что поговорит с лидерами Евросоюза и скажет им, что выступает против продления Brexit.
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Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.
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Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.
Выход страны из союза без соглашения об условиях этого "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitПарламент ВеликобританииЛиндон ДжонсонВеликобританияВ мире
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