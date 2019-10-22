МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

"Я должен выразить разочарование в связи с тем, что палата общин проголосовала за отсрочку, а не за график, который бы гарантировал, что Великобритания покинет ЕС 31 декабря с соглашением. Сейчас мы опять в неопределенности", - сказал он.

По его словам, правительство должно идти "по единственно разумному пути" и усилить подготовку к выходу без соглашения 31 октября.

Джонсон заявил, что поговорит с лидерами Евросоюза и скажет им, что выступает против продления Brexit.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.