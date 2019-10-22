Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов

"Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная", - заявил и. о. главы МВД в конгрессе депутатов. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. "Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии", - сказал Гранде-Марласка.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки. В ходе столкновений в различных городах Каталонии пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. По последним данным, в больницах остаются восемь человек, состояние одного оценивается как очень тяжелое, еще пяти человек - как тяжелое. Около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении.