Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов

МАДРИД, 22 окт - РИА Новости. Ситуация в Каталонии находится под контролем, заявил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
"Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная", - заявил и. о. главы МВД в конгрессе депутатов. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. "Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии", - сказал Гранде-Марласка.
С воскресенья митинги проходят мирно. "Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и все будут выражать свои идеи, уважая остальных граждан", - добавил он.
В настоящее время в Барселоне на площади Испании проходит очередная акция протеста. Пока инцидентов не зафиксировано. Акцию проводит радикальная организация "Комитет защиты республики", которая призвала прийти на нее с мылом в качестве символа "необходимости очистить отсутствие правосудия". Митингующие начали бросать мыло в фонтан, расположенный на площади, сообщает El Periódico.
Ранее во вторник в Барселоне прошла акция журналистов против жестких действий в отношении некоторых репортеров со стороны правоохранительных органов и оскорблений прессы манифестантами.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки. В ходе столкновений в различных городах Каталонии пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. По последним данным, в больницах остаются восемь человек, состояние одного оценивается как очень тяжелое, еще пяти человек - как тяжелое. Около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении.