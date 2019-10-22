Британские депутаты поддержали законопроект о Brexit во втором чтении

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британские парламентарии поддержали во втором чтении новый законопроект о Brexit, что знаменует собой первую крупную победу Бориса Джонсона в парламенте на посту премьера.
За соглашение проголосовали 329 парламентариев, против - 299.
До конца дня им предстоит еще более важное голосование: они должны либо поддержать предложение премьера о принятии законопроекта в трехдневный срок, либо рискнуть самим законопроектом и отказаться рассматривать его таким порядком. Дело в том, что ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.
Выход страны из союза бед соглашения об условиях этого "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.