Британские депутаты поддержали законопроект о Brexit во втором чтении

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британские парламентарии поддержали во втором чтении новый законопроект о Brexit, что знаменует собой первую крупную победу Бориса Джонсона в парламенте на посту премьера.

За соглашение проголосовали 329 парламентариев, против - 299.

До конца дня им предстоит еще более важное голосование: они должны либо поддержать предложение премьера о принятии законопроекта в трехдневный срок, либо рискнуть самим законопроектом и отказаться рассматривать его таким порядком. Дело в том, что ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.