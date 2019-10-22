Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T21:20Z
https://ria.ru/20191022/1560087307.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/51/1559575162_0:197:2777:1759_1036x0_80_0_0_b8d57dc4e03ec7540a08279171d2728d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил о риске бегства боевиков из тюрем в Сирии

21:07 22.10.2019 (обновлено: 21:20 22.10.2019)
157
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Риск бегства боевиков из тюрем на севере Сирии в настоящее время действительно существует, контролирующие должны понять свою ответственность, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Эти территории не находятся в зоне, на которую распространяется действие меморандума, но Проблема есть, мы об этом не раз говорили, и призываем, во-первых тех, кто эти тюрьмы содержит, тех, кто их создавал, включая внешних покровителей этих лиц, осознать свою ответственность за то, чтобы эта зараза не распространялась по всему региону. Такой риск существует", - сказал Лавров журналистам.
Президенты России и Турции во вторник в Сочи приняли меморандум по ситуации в Сирии, который, по мнению лидеров, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничные службы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 20:48Война в Сирии
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
400000
Обсудить 1
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сергей Шойгу
Шойгу оценил потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о побеге около 500 террористов из тюрем на севере Сирии
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал достигнутые в Сочи договоренности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу заявил о трудностях возвращения боевиков из Сирии на родину
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Переговоры Путина и Эрдогана завершились успехом, считает эксперт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Лавров: Россия и Турция заявили о приверженности Астанинскому формату
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона исключил военный конфликт с Турцией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: в решении по Сирии мы не озираемся на противоречивую позицию США
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин заявил, что без взаимного уважения Турции и Сирии не обойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган назвал дату отвода курдских формирований от границы с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния