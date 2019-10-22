Лавров заявил о риске бегства боевиков из тюрем в Сирии

"Эти территории не находятся в зоне, на которую распространяется действие меморандума, но Проблема есть, мы об этом не раз говорили, и призываем, во-первых тех, кто эти тюрьмы содержит, тех, кто их создавал, включая внешних покровителей этих лиц, осознать свою ответственность за то, чтобы эта зараза не распространялась по всему региону. Такой риск существует", - сказал Лавров журналистам.