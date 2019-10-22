Лавров заявил о риске бегства боевиков из тюрем в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Риск бегства боевиков из тюрем на севере Сирии в настоящее время действительно существует, контролирующие должны понять свою ответственность, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Эти территории не находятся в зоне, на которую распространяется действие меморандума, но Проблема есть, мы об этом не раз говорили, и призываем, во-первых тех, кто эти тюрьмы содержит, тех, кто их создавал, включая внешних покровителей этих лиц, осознать свою ответственность за то, чтобы эта зараза не распространялась по всему региону. Такой риск существует", - сказал Лавров журналистам.
Президенты России и Турции во вторник в Сочи приняли меморандум по ситуации в Сирии, который, по мнению лидеров, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничные службы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.