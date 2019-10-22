Более 60 журналистов стали жертвами нападений в ходе протестов в Каталонии

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Более 60 журналистов подверглись различного рода нападениям за время протестов и беспорядков в Каталонии, заявила Коллегия журналистов Каталонии.

"Почти 65 журналистов, по последним данным, стали жертвами нападений, пока они выполняли свою работу, цифра абсолютно недопустимая", - говорится в заявлении ассоциации, которое поддержали другие журналистские организации, в том числе "Круг иностранных журналистов", куда входят корреспонденты крупнейших мировых СМИ, работающие в Испании.

В заявлении говорится, что подобные нападения "предполагают атаку на право граждан на получение информации". "Мы осуждаем все подобные действия, кто бы за ними ни стоял, потому что это предполагает атаку на право граждан на получение информации. Однако они наиболее серьезные, когда происходят от должностных лиц", - говорится в документе.

Журналисты потребовали от Совета внутренних дел Каталонии обеспечить, чтобы они "могли работать на улицах, не опасаясь за свою безопасность", заявив также о жестких действиях каталонской полиции Mossos deEscuadra и испанской Национальной полиции в отношении репортеров, а также о задержании одного журналиста. Кроме того, журналисты обратились к участникам манифестаций с призывом уважать их работу. "Мы, профессионалы, всего лишь часть гражданского общества и хотим, чтобы все демонстрации были мирными и никто не подвергался бы насилию. Но мы также знаем, что иногда это не было возможным, и мы там как раз, чтобы объяснить это общественному мнению", - говорится в документе.

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Во время акций протестов, в том числе мирных, в отношении журналистов звучат оскорбления, один из лозунгов сторонников независимости – "Испанская пресса - манипулятор". Кроме того, на акциях несколько раз радикалы бросали в журналистов различные предметы и брызгали на них кислотой.

В социальных сетях можно найти видео, на которых сотрудники правоохранительных органов применяют дубинки против журналистов, несмотря на то, что на них надеты жилеты с надписью "пресса". По мнению репортеров, подобные действия "заставляют думать, что цель – запугать журналистов, чтобы оттеснить их от мест, где происходят определенные события и не допустить свидетелей возможных злоупотреблений".

"Мы понимаем, что могут быть люди, которым не нравится информационная политика некоторых СМИ. Но эту редакционную политику определяют не профессионалы, которые на улицах сообщают о происходящем", - говорится в заявлении.

Во вторник в Барселоне прошла акция протеста журналистов.