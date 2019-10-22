С подавшего сигнал бедствия ледокола "Тор" эвакуировали женщину

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Входящая в состав экипажа ледокол "Тор" женщина эвакуирована с травмами в больницу норвежского Олесунда, сообщает посольство РФ в Норвегии в Facebook.

Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя.

"Один член команды, женщина, с травмами эвакуирован в больницу города Олесунд. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с экипажем, Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии и судовладельцем ФГУП "Росморпорт", больницей в Олесунде.