Зариф выразил соболезнования из-за смерти дочери посла Ирана в Москве

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник выразил послу страны в Москве Мехди Санаи соболезнования в связи с гибелью его дочери.

Ранее посольство Ирана в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.