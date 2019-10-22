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РИА Новости

Зариф выразил соболезнования из-за смерти дочери посла Ирана в Москве

20:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник выразил послу страны в Москве Мехди Санаи соболезнования в связи с гибелью его дочери.
Ранее посольство Ирана в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.
"Весть о кончине вашей дорогой дочери печальна и прискорбна, я соболезную в связи с понесенной потерей и прошу всевышнего благословения для умершей и терпения и стойкости родным", - говорится в письме Зарифа, опубликованном ведомством.
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
Вчера, 14:35РИА Новости
СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России
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Мехди СанаиМохаммад Джавад ЗарифРоссияИранВ мире
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