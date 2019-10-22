Зариф выразил соболезнования из-за смерти дочери посла Ирана в Москве

ТЕГЕРАН, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник выразил послу страны в Москве Мехди Санаи соболезнования в связи с гибелью его дочери.
Ранее посольство Ирана в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.
"Весть о кончине вашей дорогой дочери печальна и прискорбна, я соболезную в связи с понесенной потерей и прошу всевышнего благословения для умершей и терпения и стойкости родным", - говорится в письме Зарифа, опубликованном ведомством.