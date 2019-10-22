Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Турецкая военная операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, так называемый КОС", - ответил он на соответствующий вопрос.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.