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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань представила свою винодельческую продукцию в Финляндии

20:44 22.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Краснодарский край представил свою винодельческую продукцию в Финляндии, стороны обсудили сотрудничество и обмен опытом, говорится в сообщении администрации региона.
"В Финляндии состоялась презентация кубанской винодельческой продукции", - отмечает ведомство. Уточняется, что в рамках официального визита делегации Краснодарского края в Хельсинки прошли переговоры по сотрудничеству и обмену опытом с финским бизнесом. Встречи провел заместитель губернатора российского региона Андрей Коробка, в них приняли участие представители органов исполнительной власти и руководители винодельческих предприятий края.
"Представители края посетили финскую государственную розничную компанию по торговле алкогольными напитками АО "Алко", где состоялась презентация кубанской винодельческой продукции. Кроме того, делегаты ознакомились с деятельностью Института по исследованию органического производства", - говорится в сообщении.
Как заявил замгубернатора Коробка, продукция, промаркированная "зеленым" брендом - перспективная ниша и для внутреннего рынка, и в плане экспорта. "В 2020 году в крае вступит в силу закон о производстве экопродуктов, который, уверен, будет стимулировать это производственное направление. Но пока что мы только в начале пути, поэтому нам интересен опыт других стран, добившихся результатов в развитии органического сельского хозяйства, в том числе опыт Финляндии ", - пояснил представитель края.
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В понедельник в Финляндии губернатор региона Вениамин Кондратьев провел встречу с послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым и статс-секретарем министра экономики и занятости республики Яри Партаненом. На ней обсуждались вопросы развития торговых отношений, а также возможность открытия в стране торгового дома Краснодарского края. Ранее глава края сообщал, что всего в текущем году регион планирует собрать не менее 200 тысяч тонн винограда и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли. Как отмечал губернатор, заниматься виноградарством аграриям выгодно - край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками.
В 2019 году общая сумма субсидий превысит 700 миллионов рублей. По мнению краевых властей, господдержка влияет на увеличение виноградных насаждений - в этом году площадь уборки составит более 21 тысячи гектаров. Доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%. Валовый сбор винограда по итогам 2018 года превысил 209 тысяч тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара, а площадь плодоносящих виноградников превышает 20 тысяч гектаров. В крае производится 42% российского вина и 27% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевФинляндияКраснодарский крайВ мире
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