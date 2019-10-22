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РИА Новости
Культура

Хью Лори готовит телеадаптацию детектива Агаты Кристи

21:35 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт Хью Лори в Кремле
Концерт Хью Лори в Кремле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Британский актер и продюсер Хью Лори напишет сценарий по одной из книг Агаты Кристи для телевизионного проекта BBC, сообщает Variety.
Само произведение, о котором идет речь, пока держится в строжайшем секрете. Продюсирует проект компания Mammoth Screen, на счету которой несколько успешных экранизаций Агаты Кристи, последней из которых стал "Белый конь".
Пока нет подтвержденной информации о том, будет ли звезда "Доктора Хауса" играть кого-либо в этом фильме. Ранее он пародировал Эркюля Пуаро в ленте Spice World 1997 года про популярную британскую группу.
Лори участвовал в большом количестве телевизионных и кинематографических проектов и как актер, и как режиссер, и как продюсер, выпускал музыкальные альбомы и даже опубликовал книгу "Торговец пушками".
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КультураКино и сериалыНовости культурыХью Лори
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