Хью Лори готовит телеадаптацию детектива Агаты Кристи

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Британский актер и продюсер Хью Лори напишет сценарий по одной из книг Агаты Кристи для телевизионного проекта BBC, . Британский актер и продюсер Хью Лори напишет сценарий по одной из книг Агаты Кристи для телевизионного проекта BBC, сообщает Variety.

Само произведение, о котором идет речь, пока держится в строжайшем секрете. Продюсирует проект компания Mammoth Screen, на счету которой несколько успешных экранизаций Агаты Кристи, последней из которых стал "Белый конь".

Пока нет подтвержденной информации о том, будет ли звезда "Доктора Хауса" играть кого-либо в этом фильме. Ранее он пародировал Эркюля Пуаро в ленте Spice World 1997 года про популярную британскую группу.