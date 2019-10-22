Лавров: в решении по Сирии мы не озираемся на противоречивую позицию США

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Россия в решении по Сирии не озирается на позицию США, которая изменчива и противоречива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов Турции и России, в ходе которых был принят судьбоносный меморандум.

Это соглашение, по мнению лидеров РФ и Турции, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.

"Мы особо не озираемся на Соединенные Штаты. Их позиция, во-первых, достаточно изменчива и противоречива. А во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно. Об этом хорошо известно, и надеюсь, что те ростки понимания среди некоторых членов этой коалиции о необходимости менять эту политику и взаимодействовать с правительством Сирии, что они будут пробивать себе дорогу", - сказал Лавров журналистам.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.