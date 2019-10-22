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РИА Новости

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

20:42 22.10.2019 (обновлено: 22:52 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 5,4%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов", - сказал Силуанов.
Министр отметил, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат.
"Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете", - резюмировал Силуанов.
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 23 октября.
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Вчера, 08:45РИА Новости
Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.
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Министерство финансов РФАнтон СилуановРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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