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РИА Новости
Война в Сирии

Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции

20:13 22.10.2019 (обновлено: 20:53 22.10.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
© AP Photo / Sergei Grits
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. После вывода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы начнется российско-турецкое патрулирование к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы, говорится в меморандуме, принятом по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
В документе особенно подчеркивается важность сохранения Аданского соглашения "в современных условиях".

"Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", - говорится в меморандуме, текст которого зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12 часов 23 октября. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.
При этом в пункте 9 меморандума говорится, что Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации по исполнению данного документа.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Неделю назад, тут многие доказывали, что Эрдоган не пустит русских на захваченные турками территории)
22 октября, 20:22
Броня Гомогенная
24010020
А что изменилось в Сирии?
22 октября, 21:58
iivanaivazovscky
800005
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