Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции

Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018

© AP Photo / Sergei Grits Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. После вывода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы начнется российско-турецкое патрулирование к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы, говорится в меморандуме, принятом по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

В документе особенно подчеркивается важность сохранения Аданского соглашения "в современных условиях".

"Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", - говорится в меморандуме, текст которого зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12 часов 23 октября. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.