СМИ раскрыли подробности смертельной перестрелки в Ростовской области

Представитель первой династии подал иск в суд к бизнес-партнеру и другому семейству о признании недействительным выдела земельных участков. В декабре 2010 года стороны заключили соглашение об определении долей. Истец стал собственником долей двух земельных участков. Через четыре года, по его словам, бизнес-партнер, не поставив в известность участников долевой собственности, присвоил земли. Истец заявил, что об этом он узнал только из выписки ЕГРП на недвижимое имущество. В 2016 году суд признал недействительным выдел земли, а также несколько договоров по продаже, заключенных между ответчиками. Однако судебные тяжбы между сторонами не прекратились.