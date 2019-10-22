Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры плановых полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ролик разместил телеканал " Опубликованы кадры плановых полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ролик разместил телеканал " Звезда ".

Самолеты пролетели над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

© Министерство обороны Японии Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии © Министерство обороны Японии Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии

На некоторых этапах маршрута на перехват российского экипажа в небо поднялись корейские F-15 и F-16 и японские F-2.