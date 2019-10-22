Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T20:09Z
https://ria.ru/20191022/1560085377.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/52/1560085253_0:7:1251:711_1036x0_80_0_0_4ddea367da16f6860afe5b875497e467.png
РИА Новости

Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС

20:05 22.10.2019 (обновлено: 20:09 22.10.2019)
1459
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры плановых полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ролик разместил телеканал "Звезда".
Самолеты пролетели над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
© Министерство обороны ЯпонииСхема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
© Министерство обороны Японии
Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии
На некоторых этапах маршрута на перехват российского экипажа в небо поднялись корейские F-15 и F-16 и японские F-2.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
17 сентября, 21:15РИА Новости
Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО
3510002
Обсудить 1
Ту-95МСРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган рассказал о работе по С-400 в Турции
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Лента
новостей
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Путин выразил беспокойство из-за роста сепаратистских настроений в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган назвал дату отвода курдских формирований от границы с Турцией
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган рассказал о соглашении между Россией и Турцией по ситуации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния