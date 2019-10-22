Эммерсон Мнангагва: хотим, чтобы в Зимбабве было больше российских компаний

Перед началом саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал в интервью РИА Новости о том, чего он ждет от этой встречи, какие перспективы в его стране у компаний из РФ, нужно ли зимбабвийской армии российское оружие, а также о том, сколько миллиардов Хараре потерял из-за международных санкций.
– Каковы ваши ожидания от саммита? Какие соглашения вы планируете обсудить или подписать?
– Это первая встреча Российской Федерации со всем Африканским континентом. Я думаю, это хорошо. У нас длинная история сотрудничества с Россией, особенно в период СССР, когда большая часть Африки была колонизирована и получала российскую поддержку в освобождении от колониального правления. На этот раз мы продвигаем экономическое и торговое сотрудничество.
Экономическое сотрудничество, которое есть, очень незначительно. С моего последнего визита в январе, когда я проводил длительные переговоры с президентом Путиным, мы договорились, что нам следует продвигать сотрудничество в экономике. Зимбабве приглашает российские компании прийти и инвестировать в сельское хозяйство, в горнодобывающую промышленность, в информационно-коммуникационные технологии. Пока у нас несколько компаний, которые пришли, и мы приехали сюда с некоторыми нашими представителями бизнеса, чтобы показать возможности, которые есть в Зимбабве для привлечения крупного капитала из России.
Что касается горнодобывающего сектора, у нас присутствует "Алроса": она открыла офис и уже провела разведку алмазных месторождений в Хараре, и мне известно, что упоминали несколько мест в Зимбабве, к которым они сейчас обращаются, чтобы производить добычу алмазов в Хараре.
Также есть некоторые российские компании, которые заинтересованы в добыче золота, они уже провели разведочные работы и определили несколько мест, где они собираются его добывать. В-третьих, это российская горнодобывающая компания, которая собирается добывать платину. Мы очень этому рады, но мы хотим, чтобы больше российских компаний пришли в Зимбабве.
– Что вы будете обсуждать с президентом Путиным?
– Мы снова будем обращаться к переговорам, которые мы вели в январе, и посмотрим, как мы можем продвинуться вперед от того предварительного обсуждения, посмотрим, чего мы достигли в результате той дискуссии.
Начиная с 1960-х годов, у нас с Россией сложилось плодотворное сотрудничество в области обороны и безопасности. Нам остается углублять эти отношения. Так что в этом нет ничего нового. Мы должны продолжать развитие с точки зрения связей с Россией, с точки зрения обороны и безопасности, с точки зрения военной подготовки, модернизации, вопросов компьютерной безопасности, мы должны извлечь пользу из научных разработок России в этой области.
– Вы бы хотели углубить сотрудничество в сфере обмена разведданными, например?
– У нас уже есть отношения с Россией, большинство наших командиров во время вооруженной борьбы с колониальным режимом в Родезии проходили подготовку в России.
– Таким образом, военная подготовка – это важная часть отношений с Россией?
– Мы продолжаем осуществлять связи между армиями Зимбабве и России. Мы продолжаем сотрудничать.
– Вы рассчитываете приобрести в России какое-либо военное оборудование?
– Нет, мы не заинтересованы в каком-либо оборудовании. Но мы продолжаем сотрудничество.
– В августе группа из 16 африканских стран призвала США и ЕС "немедленно снять" наложенные на Зимбабве санкции, заявив, что подобная политика вредит региону. 25 октября было объявлено днем кампании против санкций. Что вы ждете в результате этой кампании?
– Зимбабве потеряло миллиарды долларов инвестиций из-за международных санкций. Проблема в том, что Зимбабве находится под этими незаконными санкциями около двух десятилетий. На последнем саммите SADC ("Сообщества развития Юга Африки") в августе было решено, что саммит должен выразить свое неприятие этих санкций, которые должны быть сняты. Таким образом, весь регион SADC будет выражать протест против незаконных санкций, наложенных рядом стран Запада, и они могут быть сняты.
Мы, Зимбабве, всегда выступали против санкций, SADC всегда высказывался против санкций, Африканский Союз высказывался против санкций, но это определенное событие 25 октября поднимает событие на другой уровень, где мы, регион, выделили один день – 25 октября – день, когда (регион – ред.) Южная Африка выражает протест против санкций, введенных в отношении страны. Получится ли что-то из этого или нет, но наш голос будет услышан. Мне сообщили, что в результате этих санкций Зимбабве потерял миллиарды и миллиарды долларов как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения потери развития в результате утраты кредитных линий от международной финансовой корпорации (Всемирного банка – ред.).