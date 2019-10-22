Эммерсон Мнангагва: хотим, чтобы в Зимбабве было больше российских компаний

Перед началом саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал в интервью РИА Новости о том, чего он ждет от этой встречи, какие перспективы в его стране у компаний из РФ, нужно ли зимбабвийской армии российское оружие, а также о том, сколько миллиардов Хараре потерял из-за международных санкций.

– Каковы ваши ожидания от саммита? Какие соглашения вы планируете обсудить или подписать?

– Это первая встреча Российской Федерации со всем Африканским континентом. Я думаю, это хорошо. У нас длинная история сотрудничества с Россией, особенно в период СССР, когда большая часть Африки была колонизирована и получала российскую поддержку в освобождении от колониального правления. На этот раз мы продвигаем экономическое и торговое сотрудничество.

Экономическое сотрудничество, которое есть, очень незначительно. С моего последнего визита в январе, когда я проводил длительные переговоры с президентом Путиным, мы договорились, что нам следует продвигать сотрудничество в экономике. Зимбабве приглашает российские компании прийти и инвестировать в сельское хозяйство, в горнодобывающую промышленность, в информационно-коммуникационные технологии. Пока у нас несколько компаний, которые пришли, и мы приехали сюда с некоторыми нашими представителями бизнеса, чтобы показать возможности, которые есть в Зимбабве для привлечения крупного капитала из России.

Что касается горнодобывающего сектора, у нас присутствует "Алроса": она открыла офис и уже провела разведку алмазных месторождений в Хараре, и мне известно, что упоминали несколько мест в Зимбабве, к которым они сейчас обращаются, чтобы производить добычу алмазов в Хараре.

Также есть некоторые российские компании, которые заинтересованы в добыче золота, они уже провели разведочные работы и определили несколько мест, где они собираются его добывать. В-третьих, это российская горнодобывающая компания, которая собирается добывать платину. Мы очень этому рады, но мы хотим, чтобы больше российских компаний пришли в Зимбабве.

– Что вы будете обсуждать с президентом Путиным?

– Мы снова будем обращаться к переговорам, которые мы вели в январе, и посмотрим, как мы можем продвинуться вперед от того предварительного обсуждения, посмотрим, чего мы достигли в результате той дискуссии.

Начиная с 1960-х годов, у нас с Россией сложилось плодотворное сотрудничество в области обороны и безопасности. Нам остается углублять эти отношения. Так что в этом нет ничего нового. Мы должны продолжать развитие с точки зрения связей с Россией, с точки зрения обороны и безопасности, с точки зрения военной подготовки, модернизации, вопросов компьютерной безопасности, мы должны извлечь пользу из научных разработок России в этой области.

– Вы бы хотели углубить сотрудничество в сфере обмена разведданными, например?

– У нас уже есть отношения с Россией, большинство наших командиров во время вооруженной борьбы с колониальным режимом в Родезии проходили подготовку в России.

– Таким образом, военная подготовка – это важная часть отношений с Россией?

– Мы продолжаем осуществлять связи между армиями Зимбабве и России. Мы продолжаем сотрудничать.

– Вы рассчитываете приобрести в России какое-либо военное оборудование?

– Нет, мы не заинтересованы в каком-либо оборудовании. Но мы продолжаем сотрудничество.

– В августе группа из 16 африканских стран призвала США и ЕС "немедленно снять" наложенные на Зимбабве санкции, заявив, что подобная политика вредит региону. 25 октября было объявлено днем кампании против санкций. Что вы ждете в результате этой кампании?

– Зимбабве потеряло миллиарды долларов инвестиций из-за международных санкций. Проблема в том, что Зимбабве находится под этими незаконными санкциями около двух десятилетий. На последнем саммите SADC ("Сообщества развития Юга Африки") в августе было решено, что саммит должен выразить свое неприятие этих санкций, которые должны быть сняты. Таким образом, весь регион SADC будет выражать протест против незаконных санкций, наложенных рядом стран Запада, и они могут быть сняты.