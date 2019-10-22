Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T20:30Z
https://ria.ru/20191022/1560084986.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154936/68/1549366817_0:0:3058:1720_1036x0_80_0_0_9fac0ea814828336af412cdb98652a74.jpg
РИА Новости

Эммерсон Мнангагва: хотим, чтобы в Зимбабве было больше российских компаний

20:30 22.10.2019
110
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Перед началом саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал в интервью РИА Новости о том, чего он ждет от этой встречи, какие перспективы в его стране у компаний из РФ, нужно ли зимбабвийской армии российское оружие, а также о том, сколько миллиардов Хараре потерял из-за международных санкций.
– Каковы ваши ожидания от саммита? Какие соглашения вы планируете обсудить или подписать?
– Это первая встреча Российской Федерации со всем Африканским континентом. Я думаю, это хорошо. У нас длинная история сотрудничества с Россией, особенно в период СССР, когда большая часть Африки была колонизирована и получала российскую поддержку в освобождении от колониального правления. На этот раз мы продвигаем экономическое и торговое сотрудничество.
Экономическое сотрудничество, которое есть, очень незначительно. С моего последнего визита в январе, когда я проводил длительные переговоры с президентом Путиным, мы договорились, что нам следует продвигать сотрудничество в экономике. Зимбабве приглашает российские компании прийти и инвестировать в сельское хозяйство, в горнодобывающую промышленность, в информационно-коммуникационные технологии. Пока у нас несколько компаний, которые пришли, и мы приехали сюда с некоторыми нашими представителями бизнеса, чтобы показать возможности, которые есть в Зимбабве для привлечения крупного капитала из России.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, прибывший в Москву с официальным визитом, во время встречи в аэропорту в Москве. 14 января 2019
16 января, 15:54РИА Новости
Зимбабве ждет российских инвесторов для модернизации экономики страны
Что касается горнодобывающего сектора, у нас присутствует "Алроса": она открыла офис и уже провела разведку алмазных месторождений в Хараре, и мне известно, что упоминали несколько мест в Зимбабве, к которым они сейчас обращаются, чтобы производить добычу алмазов в Хараре.
Также есть некоторые российские компании, которые заинтересованы в добыче золота, они уже провели разведочные работы и определили несколько мест, где они собираются его добывать. В-третьих, это российская горнодобывающая компания, которая собирается добывать платину. Мы очень этому рады, но мы хотим, чтобы больше российских компаний пришли в Зимбабве.
– Что вы будете обсуждать с президентом Путиным?
– Мы снова будем обращаться к переговорам, которые мы вели в январе, и посмотрим, как мы можем продвинуться вперед от того предварительного обсуждения, посмотрим, чего мы достигли в результате той дискуссии.
Начиная с 1960-х годов, у нас с Россией сложилось плодотворное сотрудничество в области обороны и безопасности. Нам остается углублять эти отношения. Так что в этом нет ничего нового. Мы должны продолжать развитие с точки зрения связей с Россией, с точки зрения обороны и безопасности, с точки зрения военной подготовки, модернизации, вопросов компьютерной безопасности, мы должны извлечь пользу из научных разработок России в этой области.
– Вы бы хотели углубить сотрудничество в сфере обмена разведданными, например?
– У нас уже есть отношения с Россией, большинство наших командиров во время вооруженной борьбы с колониальным режимом в Родезии проходили подготовку в России.
– Таким образом, военная подготовка – это важная часть отношений с Россией?
– Мы продолжаем осуществлять связи между армиями Зимбабве и России. Мы продолжаем сотрудничать.
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка
Вчера, 14:48Саммит и Экономический форум Россия – Африка
В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью
– Вы рассчитываете приобрести в России какое-либо военное оборудование?
– Нет, мы не заинтересованы в каком-либо оборудовании. Но мы продолжаем сотрудничество.
– В августе группа из 16 африканских стран призвала США и ЕС "немедленно снять" наложенные на Зимбабве санкции, заявив, что подобная политика вредит региону. 25 октября было объявлено днем кампании против санкций. Что вы ждете в результате этой кампании?
– Зимбабве потеряло миллиарды долларов инвестиций из-за международных санкций. Проблема в том, что Зимбабве находится под этими незаконными санкциями около двух десятилетий. На последнем саммите SADC ("Сообщества развития Юга Африки") в августе было решено, что саммит должен выразить свое неприятие этих санкций, которые должны быть сняты. Таким образом, весь регион SADC будет выражать протест против незаконных санкций, наложенных рядом стран Запада, и они могут быть сняты.
Мы, Зимбабве, всегда выступали против санкций, SADC всегда высказывался против санкций, Африканский Союз высказывался против санкций, но это определенное событие 25 октября поднимает событие на другой уровень, где мы, регион, выделили один день – 25 октября – день, когда (регион – ред.) Южная Африка выражает протест против санкций, введенных в отношении страны. Получится ли что-то из этого или нет, но наш голос будет услышан. Мне сообщили, что в результате этих санкций Зимбабве потерял миллиарды и миллиарды долларов как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения потери развития в результате утраты кредитных линий от международной финансовой корпорации (Всемирного банка – ред.).
Здание МИД России
6 сентября, 18:59РИА Новости
В МИД отметили вклад Мугабе в развитие отношений Зимбабве с Россией
200010
Обсудить 0
Эммерсон МнангагваИнтервью - АвторыВ мире
Рекомендуем
Директор по маркетингу компании Paulig Александр Копытов
Александр Копытов: российский рынок кофе имеет огромный потенциал
РИА
Новости
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Андрей Руденко: если Киев признает Крым нашим, диалог о границе будет легче
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
Андрей Слепнев: Египет станет экспортными воротами России в Африку
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
Владимир Кабанов: в киберпространстве дешевле нападать, чем защищаться
Лента
новостей
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Алексей Фурсин: Москва сделала шаг вперед в технологической эволюции
Дирижер Владимир Спиваков
Владимир Спиваков: я разлюбил работать с иностранными оркестрами
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Межгосударственные отношения России и Египта
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Дамаск
Эксперт считает, что курды будут вынуждены вернуться под начало Дамаска
Посол Республики Камерун в Российской Федерации Махамат Паба Сале
Махамат Паба Сале: Камеруну очень нужна российская военная техника
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
У США есть полтора часа на выполнение обязательств по Сирии, заявил Шойгу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния