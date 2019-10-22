Иностранные вооруженные силы должны покинуть Сирию, заявил Путин

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход"