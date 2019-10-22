Иностранные вооруженные силы должны покинуть Сирию, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, целостность страны надо сохранить, и Турция разделяет такой подход, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой.
"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход"
Президенты России и Турции во вторник в Сочи приняли меморандум по ситуации в Сирии, который, по мнению лидеров, позволит разрешить достаточно острую ситуацию, сложившуюся на сирийско-турецкой границе.