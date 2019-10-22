В Боливии оппозиция заявила о забастовке в экономическом центре страны

ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
"Будем бастовать, пока нам это говорит народ. Начиная с 00.00 среды, в Санта-Крусе не пошевелится ни один муравей", - публично заявил глава местного отделения партии "Гражданский комитет" Луис Фернандо Камачо. По его словам, оппозиция рассчитывает, что забастовка перекинется на всю страну.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
Вчера, 11:12РИА НовостиБиография Эво Моралеса