В Боливии оппозиция заявила о забастовке в экономическом центре страны

"Будем бастовать, пока нам это говорит народ. Начиная с 00.00 среды, в Санта-Крусе не пошевелится ни один муравей", - публично заявил глава местного отделения партии "Гражданский комитет" Луис Фернандо Камачо. По его словам, оппозиция рассчитывает, что забастовка перекинется на всю страну.