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РИА Новости

В Боливии оппозиция заявила о забастовке в экономическом центре страны

19:51 22.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
Президент Боливии Эво Моралес
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"Будем бастовать, пока нам это говорит народ. Начиная с 00.00 среды, в Санта-Крусе не пошевелится ни один муравей", - публично заявил глава местного отделения партии "Гражданский комитет" Луис Фернандо Камачо. По его словам, оппозиция рассчитывает, что забастовка перекинется на всю страну.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
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