Вопрос выделения земли для полигона "Ядрово" рассмотрят в ближайшее время

"До 23 октября 2019 года оператор "Ядрово" должен предоставить рабочую карту, в которой будет логическое обоснование запроса по дополнительному выделению земли под полигон. Если мы будем понимать, что такого нет, то будем настаивать во всех инстанциях с позиции изъятия этого полигона", - сказал Хромушин на пресс-конференции.