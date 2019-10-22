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РИА Новости
Новости Подмосковья

Вопрос выделения земли для полигона "Ядрово" рассмотрят в ближайшее время

19:48 22.10.2019
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© ООО "Ядрово"Полигон "Ядрово" в Подмосковье
Полигон Ядрово в Подмосковье
© ООО "Ядрово"
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Московской области в ближайшее время могут рассмотреть вопрос выделения дополнительной земли под использование мусорного полигона "Ядрово", сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
Ранее издание РБК сообщило о том, что власти Подмосковья выступили за приостановку процесса выделения земли для проекта рекультивации свалки. Позже правительство Московской области прояснило, что власти региона готовы рассмотреть выделение дополнительных земельных участков для рекультивации мусорного полигона "Ядрово" при условии предоставления конкретного графика работ по дегазации свалки и согласования вопроса с общественниками.

"До 23 октября 2019 года оператор "Ядрово" должен предоставить рабочую карту, в которой будет логическое обоснование запроса по дополнительному выделению земли под полигон. Если мы будем понимать, что такого нет, то будем настаивать во всех инстанциях с позиции изъятия этого полигона", - сказал Хромушин на пресс-конференции.

В соответствии с разработанной правительством Московской области программе, мусорный полигон "Ядрово" находится в списке объектов, которые ликвидируют в конце 2020 года.
Летом Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ООО "Ядрово" из-за разлива фильтрата с полигона. Волоколамский городской суд вынес решение об аресте земельных участков и оборудования оператора полигона. Земли, оборудование и производственные помещения ООО были переданы в пользование Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (МОС АВС). Однако ООО оспорило это решение и продолжило свою деятельность.
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