Генсек ООП провел встречу с представителями ряда стран в Палестине

ГАЗА, 22 окт - РИА Новости. Генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат заявил РИА Новости, что встретился во вторник с консулами, послами и представителями ряда стран в Палестине.

По словам Орейката, на встрече были дипломаты ряда стран, в частности России, Китая, Индии. Он отметил, что в ходе встречи обсуждались предстоящие выборы в Палестине.

"Руководство Палестины приняло решение о проведении всеобщих законодательных и президентских выборов. Мы надеемся, что ни Израиль, ни кто-либо другой не наложат на него вето", - заявил он.

Орейкат подчеркнул, что никакая партия и никакое лицо не могут лишить палестинцев "их права выбирать своих представителей и их возможности вернуться к воле народа на свободных, справедливых и прямых выборах под международным контролем".