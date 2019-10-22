Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T19:46Z
https://ria.ru/20191022/1560084496.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/103923/65/1039236561_0:219:2861:1828_1036x0_80_0_0_ef14215be0de6084a1d4719d49a48d8b.jpg
РИА Новости

Генсек ООП провел встречу с представителями ряда стран в Палестине

19:46 22.10.2019
81
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 22 окт - РИА Новости. Генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат заявил РИА Новости, что встретился во вторник с консулами, послами и представителями ряда стран в Палестине.
По словам Орейката, на встрече были дипломаты ряда стран, в частности России, Китая, Индии. Он отметил, что в ходе встречи обсуждались предстоящие выборы в Палестине.
"Руководство Палестины приняло решение о проведении всеобщих законодательных и президентских выборов. Мы надеемся, что ни Израиль, ни кто-либо другой не наложат на него вето", - заявил он.
Орейкат подчеркнул, что никакая партия и никакое лицо не могут лишить палестинцев "их права выбирать своих представителей и их возможности вернуться к воле народа на свободных, справедливых и прямых выборах под международным контролем".
В последний раз парламентские выборы на палестинских территориях проводились в 2006 году и увенчались победой исламистского движения ХАМАС. Годом позже оно совершило вооруженный переворот, взяв власть в секторе Газа и оставив под контролем сторонников Махмуда Аббаса только Западный берег реки Иордан. С началом межпалестинского раскола деятельность Законодательного совета оказалась фактически парализована.
Палестина
8 октября, 18:42РИА Новости
ХАМАС заявило о согласии на всеобщие демократические выборы в Палестине
100000
Обсудить 0
Саиб ОрейкатОрганизация освобождения ПалестиныВ мире
Рекомендуем
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Сирийские курды покинули зону безопасности в рамках соглашения США и Турции
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД объяснил непризнание компетенции комиссии по установлению фактов
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие во вторник, заявляют в ДНР
Президент Боливии Эво Моралес
В Боливии оппозиция заявила о забастовке в экономическом центре страны
Лента
новостей
Активисты из организации Белые каски в Сирии
Трамп выделил "Белым каскам" 4,5 миллиона долларов
Министерство финансов США в Вашингтоне
США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Белоруссии
Работа робота на складе Amazon
Международный эксперт оценил перспективы переквалификации из-за технологий
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин призвал запустить широкий диалог курдов и правительства Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Иностранные вооруженные силы должны покинуть Сирию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудил с Эрдоганом использование карт "МИР"
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное
Проживающий в Латвии гражданин России Кирилл Иванов
В Латвии россиянин голодает неделю из-за отказа в виде на жительство теще
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния