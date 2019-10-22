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РИА Новости

Криминалисты приступили к работе на месте перестрелки в Ростовской области

19:38 22.10.2019 (обновлено: 06:02 23.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Криминалисты приступили к работе на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
"Идет осмотр места происшествия (следователями). В настоящее время туда приехали криминалисты", - сказал собеседник агентства.
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По данным следствия, во вторник днем на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как сообщил областной главк МВД, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
Как сообщил РИА Новости представитель областного минздрава, двое пострадавших доставлены в Центральную больницу Орловского района. "Им проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В ЦРБ выехали областные специалисты", - добавил он. О состоянии пострадавших не сообщается.
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