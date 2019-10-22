Криминалисты приступили к работе на месте перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Криминалисты приступили к работе на месте перестрелки в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.

"Идет осмотр места происшествия (следователями). В настоящее время туда приехали криминалисты", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, во вторник днем на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как сообщил областной главк МВД, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".