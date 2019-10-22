Международный эксперт оценил перспективы переквалификации из-за технологий

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Развитие цифровой экономики и внедрение инноваций неизбежно повлияют на рынки труда в мире, необходимы значительные вложения, чтобы подготовить людей и обеспечить им в будущем востребованные навыки, предстоит также решать вопросы страховых взносов самозанятых граждан, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.

"Очевидно, что технологические изменения привносят радикальные изменения на рынках труда. Но так было примерно всегда, это как битва между автоматизацией и инновацией. Новые технологии создают автоматизацию, которая сокращает рабочие места, но технологии также позволяют создавать новые вещи. В исторической перспективе инновации всегда брали верх. Сегодня отличие заключается в том, что идет речь также и об искусственном интеллекте", - сказал он на полях прошедшего в Брюсселе Всемирного форума соцобеспечения.

По его словам, "чтобы защитить рабочие места будущего, необходимо располагать рабочей силой, которая будет отличаться в способностях, которыми не обладают машины".

"Машины ведь не могут принимать этические решения, они не учитывают контекст. Искусственный интеллект, скажем, может проанализировать рентгенограмму и сравнить ее с миллионом других данных, выдать вам диагнозы и наибольшие вероятности. Конечно, это может помочь специалистам. Но нужно делать еще и этический выбор, а это уже медицинское решение", - привел он пример.

Ла Салль считает, что изменения могут затронуть рабочие места не столько в сфере инноваций, и даже не столько мало специализированные рабочие места, сколько именно "середину, средний класс". "Очевидно, что предстоит предоставить значительные ресурсы, чтобы подготовить людей", - сказал он.

Специалист также обратил внимание на вопросы социального страхования с учетом изменений, привносимых цифровой экономикой. "Люди, которые будут работать на цифровых платформах, могут, например, не рассматриваться как штатные сотрудники, а значит и выплаты не производятся. В свою очередь, цифровая платформа, которая зарабатывает большую прибыль, не считает себя работодателем, а, скорее, неким посредником. А прибыль облагается налогами в юрисдикциях с низкими ставками", - пояснил он ситуацию.

Поэтому, считает он, грядут "большие изменения в сфере корпоративного налогообложения, чтобы восстановить лучшее распределение налогов".

Гибкость для устойчивости соцзащиты

Нужно также понимать, отмечает эксперт, что с учетом развивающейся фрагментации рынков труда "социальное обеспечение должно подстраиваться под индивида".

"Нужно обеспечить, чтобы люди, которые работают, имели возможность обеспечивать социальную защиту, скажем, на пяти разных платформах, они должны накапливать на каждой из них. Работодатель в цифровой сфере тоже должен делать взносы. Классическая работа, конечно, сохранится, но не для всех, и для того, чтобы сохранялось покрытие соцобеспечением, нужна такая портативность", - объясняет он.

"Работник цифровой сферы, который выполняет различные проекты направо и налево, должен быть законодательно обязан делать взносы, как и платформа, которая предоставляет ему заказы", - говорит специалист.

При этом он не считает, что в будущем есть риск сокращения социальных обязательств из-за дороговизны систем обеспечения. "Я так не думаю. Потому что, чтобы было устойчивое экономическое развитие, необходима инклюзивная экономика, инклюзивный рост. Для этого нужно обучать людей, следить за тем, чтобы они принимали меры для сохранения своего здоровья. Социальная защита играет основную роль, это конструктивный элемент для социальной стабильности и сокращения неравенства", - поясняет он.

На вопрос, возможны ли кризисы в сфере соцобеспечения, эксперт отвечает, что проблемы возможны, "когда дают обещания, которые невозможно выполнить и которые превосходят фискальные возможности". "Вот, например, канадская система не столь щедра, как некоторые европейские. Но она прагматична и у нее твердая устойчивость", - отметил Ла Салль, канадец по национальности.