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РИА Новости

В Госдуме требуют от прокуратуры расследовать гибель калининградца в ОВД

19:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, журналист и общественный деятель Сергей Шаргунов обратился в прокуратуру Калининградской области с требованием расследовать обстоятельства гибели жителя региона, который получил в ОВД Калининграда ожоги от разбитого радиатора отопления и умер в больнице.
Сообщалось, что 36-летнего мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". По предварительным данным следственного управления СК России по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения, повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он и умер.
"Нельзя помалкивать, не замечая таких буквально ежедневных адских сводок и их приемля равнодушно. Направил официальное обращение в прокуратуру с требованием расследовать гибель человека", - написал Шаргунов на своей странице в Facebook.
Ранее в прокуратуре Калининградской области сообщили РИА Новости, что мать погибшего мужчины обратилась в надзорное ведомство с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку действиям полицейских.
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Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало в понедельник доследственную проверку по факту смерти мужчины, в рамках которой следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Сообщалось, что погибший мужчина - житель города Черняховска, он работал в Калининграде в фирме монтажником металлоконструкций, раньше играл в футбол в черняховском клубе. У него остались двое детей.
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Сергей ШаргуновСледственный комитет РФГосдума РФКалининградПроисшествия
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