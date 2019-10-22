В Госдуме требуют от прокуратуры расследовать гибель калининградца в ОВД

КАЛИНИНГРАД, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, журналист и общественный деятель Сергей Шаргунов обратился в прокуратуру Калининградской области с требованием расследовать обстоятельства гибели жителя региона, который получил в ОВД Калининграда ожоги от разбитого радиатора отопления и умер в больнице.

Сообщалось, что 36-летнего мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". По предварительным данным следственного управления СК России по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения, повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он и умер.

"Нельзя помалкивать, не замечая таких буквально ежедневных адских сводок и их приемля равнодушно. Направил официальное обращение в прокуратуру с требованием расследовать гибель человека", - написал Шаргунов на своей странице в Facebook.

Ранее в прокуратуре Калининградской области сообщили РИА Новости, что мать погибшего мужчины обратилась в надзорное ведомство с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку действиям полицейских.

Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало в понедельник доследственную проверку по факту смерти мужчины, в рамках которой следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу.