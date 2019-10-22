Биби Рекса рассказала, кто вдохновил ее на песню для "Малефисенты"

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Биби Рекса рассказала, что на песню You Can’t Stop the Girl, которая звучит в фильме "Малефисента: Владычица тьмы", ее вдохновила американская теннисистка Серена Уильямс, . Биби Рекса рассказала, что на песню You Can’t Stop the Girl, которая звучит в фильме "Малефисента: Владычица тьмы", ее вдохновила американская теннисистка Серена Уильямс, сообщает USA Today.

В интервью изданию певица рассказала, что, создавая композицию, она думала про Серену Уильямс, которая в 2018 году вышла на корт в балетной пачке в ответ на критику ее наряда кошки, не побоявшись нарушить традиции.

Песню услышал режиссер Хоакин Роннинг и решил включить ее в саундтрек, предложив исполнительнице посмотреть фильм.

Анджелина Джоли как продюсер дала добро, и в результате композиция попала в ленту.

"Мы добавили оркестр из 80 инструментов, я никогда этого раньше не делала, но это было очень здорово", - поделилась Биби Рекса.