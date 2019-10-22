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РИА Новости
Культура

Биби Рекса рассказала, кто вдохновил ее на песню для "Малефисенты"

23:10 22.10.2019
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© AFP 2019 / Tommaso BoddiАмериканская певица Биби Рекса на церемонии вручения 2017 MTV Video Music Awards. 27 августа 2017
Американская певица Биби Рекса на церемонии вручения 2017 MTV Video Music Awards. 27 августа 2017
© AFP 2019 / Tommaso Boddi
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Биби Рекса рассказала, что на песню You Can’t Stop the Girl, которая звучит в фильме "Малефисента: Владычица тьмы", ее вдохновила американская теннисистка Серена Уильямс, сообщает USA Today.
В интервью изданию певица рассказала, что, создавая композицию, она думала про Серену Уильямс, которая в 2018 году вышла на корт в балетной пачке в ответ на критику ее наряда кошки, не побоявшись нарушить традиции.
© AFP 2019 / Sarah StierСерена Уильямс
Серена Уильямс
© AFP 2019 / Sarah Stier
Серена Уильямс
Песню услышал режиссер Хоакин Роннинг и решил включить ее в саундтрек, предложив исполнительнице посмотреть фильм.
Анджелина Джоли как продюсер дала добро, и в результате композиция попала в ленту.
"Мы добавили оркестр из 80 инструментов, я никогда этого раньше не делала, но это было очень здорово", - поделилась Биби Рекса.
Премьера клипа состоялась 15 октября, за неделю его посмотрело более четырех миллионов пользователей.
Кадр из фильма Малефисента
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