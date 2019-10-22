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РИА Новости

"Победа" возобновит полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга

19:09 22.10.2019 (обновлено: 20:38 22.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Победа"
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 27 октября возобновляет полеты в Нальчик из Москвы и с 29 октября - из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе аэропорта Нальчика.
"Победа" в апреле 2018 года заявила, что приостанавливает полеты в аэропорт Нальчика с 5 апреля из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. По данным компании, было выявлено частичное разрушение покрытия взлетно-посадочной полосы, наличие выбоин, раковин и трещин.
Аэропорт в свою очередь сообщил, что согласно проведенной Росавиацией в марте текущего года проверке, аэродромное обеспечение соответствует всем необходимым требованиям. Также сообщалось, что с 7 по 9 апреля 2018 года будет проводиться плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.
"Авиакомпания "Победа"... возобновляет полёты в Москву ("Внуково") и Санкт-Петербург ("Пулково") из Нальчика", - говорится в сообщении аэропорта.
Полеты в Москву будут выполняться каждый день с 27 октября, в Санкт-Петербург - с 29 октября по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
21 октября, 08:34РИА Новости
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Победа (авиакомпания)МоскваНальчикСанкт-ПетербургОбщество
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