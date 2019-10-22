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РИА Новости

Еврокомиссия порекомендовала принять Хорватию в Шенген

19:07 22.10.2019
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CC BY 2.0 / Ivan Ivankovic / CavtatЦавтат, Хорватия
Цавтат, Хорватия
CC BY 2.0 / Ivan Ivankovic / Cavtat
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. ЕК считает, что Хорватия выполнила "необходимые условия", чтобы присоединиться к шенгенской зоне, говорится в обнародованном во вторник докладе.
Страны ЕС, желающие присоединиться к шенгенской зоне, должны пройти ряд оценок, чтобы подтвердить, выполняют ли они необходимые условия, например, может ли страна взять на себя ответственность за контроль внешних границ от имени других государств.
"ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов", - говорится в документе.
При этом отмечается, что стране "необходимо будет продолжить работу по реализации всех текущих мер, в частности, в сфере управления внешними границами".
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"Я верю, что государства-члены предпримут правильные шаги для того, чтобы Хорватия стала полноправным членом шенгенской зоны в ближайшее время", - заявил во вторник, комментируя это заключения, глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
Ранее ЕК подтвердила реализацию Хорватией шенгенских правил в области защиты данных, сотрудничества полиции, общей визовой политики, реадмиссии, шенгенской информационной системы, судебного сотрудничества по уголовным делам.
Теперь ЕК внесет вопрос на рассмотрение Совета ЕС, которому предстоит принять окончательное решение.
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