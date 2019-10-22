В руднике "Таймырский" не зафиксировали превышений нормативов по газам

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Превышений нормативов по отравляющим газам в руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель", где погибли три человека, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов.

Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме.

"Получили информацию от горноспасателей. По результатам замеров превышений нормативов… нет", - сказал Демьянов.

В ряде СМИ ранее была озвучена версия, что погибшие отравились метаном. Демьянов ранее заявил, что выход метана на руднике "Таймырский" маловероятен, так как это не угольная шахта.