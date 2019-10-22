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РИА Новости

В руднике "Таймырский" не зафиксировали превышений нормативов по газам

18:42 22.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Превышений нормативов по отравляющим газам в руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель", где погибли три человека, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов.
Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме.
"Получили информацию от горноспасателей. По результатам замеров превышений нормативов… нет", - сказал Демьянов.
В ряде СМИ ранее была озвучена версия, что погибшие отравились метаном. Демьянов ранее заявил, что выход метана на руднике "Таймырский" маловероятен, так как это не угольная шахта.
Шахта рудника Таймырский
Вчера, 18:12РИА Новости
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла и является крупнейшим среди добывающих активов "Норникеля". "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию в декабре 1982 года.
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