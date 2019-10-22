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РИА Новости

Мать четырех детей погибла в пожаре под Волгоградом

18:39 22.10.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Мать четырех детей погибла при пожаре в поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области, вернувшись в дом за вещами, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ по региону.
По информации ведомства, во вторник утром в поселке Средняя Ахтуба загорелся частный деревянный дом, обложенный кирпичом. Семья, заметив возгорание, выбежала на улицу.
"Потом женщина вернулась за вещами. На улицу обратно уже не вышла", - сообщили в СК.
По словам собеседника агентства, у 29-летней женщины остались муж и четверо детей от 3 до 10 лет. Как отметили в ведомстве, семья состояла на учете как неблагополучная. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.
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