Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019

ГРОЗНЫЙ, 22 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - пояснил Коненко.

По его словам, сертификат будет вручен во вторник на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.