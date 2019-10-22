Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T18:30Z
https://ria.ru/20191022/1560082416.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:233:2637:1716_1036x0_80_0_0_3749ab2b74212316a8523b19372c459e.jpg
РИА Новости

Кадыров попал в Книгу рекордов России

18:30 22.10.2019
16904
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 22 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко.
"Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - пояснил Коненко.
По его словам, сертификат будет вручен во вторник на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.
Ранее в апреле текущего года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
19 октября, 16:47РИА Новости
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
8238449112
Обсудить 9
Рамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что это за книга рекордов России? Книгу Рекордов Гиннеса - знаю, а это что??? Попал в книгу рекордов за наибольшее количество рекордов... Чушь.
22 октября, 19:58
ПСПетр Симонов
2140005
А я думал, что попал в книгу за свой автопарк.
22 октября, 19:39
Амон
850002
Рекомендуем
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА
Новости
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Жена президента Украины Елена Зеленская
В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии
Российские рубли
Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
УЗИ
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт из-за пола ребенка
Маха Вачиралонгкорн
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
Раковые клетки
Ученые выяснили, почему раковые опухоли не поддаются лечению
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния