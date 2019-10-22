В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления авиасообщения с египетскими курортами, вопрос будет решен в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

"Речь идет о технических мерах узкой специализации", - сказал Рады.

Он пояснил, в частности, что стороны должны убедиться в том, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере.

"На самом деле процесс идет гладко, и скоро будет результат", - сказал собеседник агентства.

Бассам Рады также отметил, что возвращение российских туристов на египетские курорты окажет позитивный эффект для ситуации в туристической отрасли страны. "Вопрос возобновления авиасообщения очень важен для Египта. Это даст позитивный импульс египетскому туризму", - сказал Рады.

При этом представитель египетского президента подчеркнул, что отношения России и Египта переживают период расцвета, что позволяет осуществлять такие крупные проекты как создание Российской промышленной зоны на Суэцком канале и строительство АЭС в Эл-Даббаа.