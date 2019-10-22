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РИА Новости

В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет

18:30 22.10.2019 (обновлено: 19:18 22.10.2019)
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© Sputnik / Андрей КирсановСпикер президента Египта Бассам Ради
Спикер президента Египта Бассам Ради
© Sputnik / Андрей Кирсанов
Спикер президента Египта Бассам Ради. Архивное фото
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления авиасообщения с египетскими курортами, вопрос будет решен в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.
"Речь идет о технических мерах узкой специализации", - сказал Рады.
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Он пояснил, в частности, что стороны должны убедиться в том, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере.
"На самом деле процесс идет гладко, и скоро будет результат", - сказал собеседник агентства.
Бассам Рады также отметил, что возвращение российских туристов на египетские курорты окажет позитивный эффект для ситуации в туристической отрасли страны. "Вопрос возобновления авиасообщения очень важен для Египта. Это даст позитивный импульс египетскому туризму", - сказал Рады.
При этом представитель египетского президента подчеркнул, что отношения России и Египта переживают период расцвета, что позволяет осуществлять такие крупные проекты как создание Российской промышленной зоны на Суэцком канале и строительство АЭС в Эл-Даббаа.
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Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. За последнее время египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.
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