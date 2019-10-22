Объявлена новая дата концерта A$AP Rocky в Москве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский рэпер A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, приедет в Москву в июле 2020 года, сообщается в Instagram концертного агентства Sold Out Concerts.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Новую дату выступления рэпера организаторы планировали объявить после его освобождения.

"Дата на Рокки есть. Июль 2020. Билеты действуют, возвраты (начнутся) после старта продаж", — говорится в сообщении.