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РИА Новости
Культура

Объявлена новая дата концерта A$AP Rocky в Москве

18:29 22.10.2019
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© AP Photo / Evan AgostiniРэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский рэпер A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, приедет в Москву в июле 2020 года, сообщается в Instagram концертного агентства Sold Out Concerts.
Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Новую дату выступления рэпера организаторы планировали объявить после его освобождения.
"Дата на Рокки есть. Июль 2020. Билеты действуют, возвраты (начнутся) после старта продаж", — говорится в сообщении.
Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения. Основной причиной для этого стала полная видеозапись инцидента, оказавшаяся в распоряжении прокуратуры. Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. В начале августа суд в Стокгольме постановил освободить A$AP Rocky и других подозреваемых из-под стражи. Позднее шведский суд признал его виновным по делу, приговорил к условному сроку и штрафу.
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