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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

18:10 22.10.2019 (обновлено: 18:29 22.10.2019)
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© РИА НовостиНовые российские плацкартные вагоны
Новые российские плацкартные вагоны
© РИА Новости
СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Полки лазоревого цвета, розетки у каждого места, откидной столик и душевая кабина — таким новый плацкартный вагон увидел корреспондент РИА Новости.
Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.
© РИА НовостиНовые российские плацкартные вагоны
Новые российские плацкартные вагоны
© РИА Новости
Новые российские плацкартные вагоны
Как он смог убедиться, стены в вагоне исполнены в бежевых тонах, полки — в лазоревых. У каждого места — индивидуальное освещение и розетка. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство. В туалетной комнате есть душевая кабина.
"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле. В сентябре заместитель гендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.
Всего Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) заказала у группы "Трансмашхолдинг" 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.
Детское купе, оборудованное в поезде
22 августа, 23:24РИА Новости
Игры, книги Барто и куклы: что будет в первых детских купе в поездах
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФедеральная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдингОбщество
Популярные комментарии
То есть, теперь в туалет будет вообще не попасть, пока особо чистоплотные будут в душе булькаться...
22 октября, 18:19
ИБИван Брынов
1072210022
Инженеры думают что туалет будет в идеальной чистоте, и отходы жизнедеятельности человека не будут смешиваться под ногами с водой из душа? И верно все подмечают, как на счёт очереди в туалет, 54 человека на 2 туалета и так никогда не хватает! Они о чем вообще думают?
22 октября, 18:57
Товарищ .
87631021
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