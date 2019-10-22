Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Полки лазоревого цвета, розетки у каждого места, откидной столик и душевая кабина — таким новый плацкартный вагон увидел корреспондент РИА Новости.

Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.

© РИА Новости Новые российские плацкартные вагоны © РИА Новости Новые российские плацкартные вагоны

Как он смог убедиться, стены в вагоне исполнены в бежевых тонах, полки — в лазоревых. У каждого места — индивидуальное освещение и розетка. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство. В туалетной комнате есть душевая кабина.

"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле. В сентябре заместитель гендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.