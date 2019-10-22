СК завел уголовное дело после перестрелки на хуторе под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, сообщает СУСК России по региону.

По предварительным данным, во вторник днем на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как ранее сообщала полиция, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое госпитализированы.