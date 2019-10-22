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РИА Новости

СК завел уголовное дело после перестрелки на хуторе под Ростовом

18:23 22.10.2019 (обновлено: 06:02 23.10.2019)
19286
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, сообщает СУСК России по региону.
По предварительным данным, во вторник днем на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как ранее сообщала полиция, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое госпитализированы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 октября, 15:21РИА Новости
Жителя Челябинска арестовали после перестрелки, где погиб человек
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиСледственный комитет РФРостовПроисшествия
Популярные комментарии
Как всё-таки хорошо, что сейчас не 90е)))
22 октября, 18:39
Будущее Страны
232800011
Довели народ, уже в хуторе земель не хватает для выпаса НЕ многочисленного скота. Я не деревенский конечно, но не думал что такое возможно. Хотя ... в городе за парковки подобное бывает.
22 октября, 18:40
Чирков Сергей
42002115
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