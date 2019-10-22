В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области, сообщает ГУ МВД по региону.

Пострадавшие находятся в больнице.

По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства происшедшего и личности всех участников инцидента.