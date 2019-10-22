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РИА Новости

В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе

18:02 22.10.2019 (обновлено: 06:02 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области, сообщает ГУ МВД по региону.
Пострадавшие находятся в больнице.
По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства происшедшего и личности всех участников инцидента.
СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
Сотрудники ОМОНа
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиМВД РФРостовская областьПроисшествия
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22 октября, 18:36
nnemetsms
28100128
Ничего удивительного. Гопоты и бандосов в стране полно.
22 октября, 18:26
kkba0988
23108014
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