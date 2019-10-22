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РИА Новости

Центр Самары может получить статус исторического поселения

18:02 22.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на Самару с реки Волга. Архивное фото
САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Статус исторического поселения может быть присвоен центру Самары до конца 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, вопросы, касающиеся концепции формирования исторического поселения и генерального плана Самары, обсуждались 22 октября на расширенном заседании градостроительного совета при главе региона.
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"С основным докладом выступил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Он представил концепцию формирования исторического поселения части Самары и отметил, что вполне реально получить этот статус уже до 20 декабря этого года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, согласно представленной концепции, в особую зону попадут около 1,5 тысячи объектов культурного наследия, в том числе 47 объектов федерального значения, 446 регионального, 686 ценных градоформирующих объектов и более 230 вновь выявленных объектов исторического наследия. Помимо зданий предметом охраны являются места исторических крепостей, природные ландшафты, улицы и площади. Многие из них, по информации пресс-службы, нуждаются в восстановлении, новый статус позволит привлекать дополнительные источники финансирования на восстановление этих объектов.
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Территория поселения условно будет разделена на четыре зоны. В зону стабилизации попадают участки с высокой сохранностью исторической среды. Здесь высотность застройки останется неизменной и составит от двух до пяти этажей. В зоне интенсификации разрешается повышать высоту зданий на 1-3 этажа. Зона трансформации позволяет строить здания до шести этажей. Четвертая зона будет рекреационной территорией с парками и скверами.
"Центр Самары – это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений… У нас есть все сегодня возможности, и мы их должны реализовать, чтобы в кратчайшие сроки принять документ, защищающий городскую среду, исторический центр города от любых непродуманных решений", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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