Центр Самары может получить статус исторического поселения

САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Статус исторического поселения может быть присвоен центру Самары до конца 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, вопросы, касающиеся концепции формирования исторического поселения и генерального плана Самары, обсуждались 22 октября на расширенном заседании градостроительного совета при главе региона.

"С основным докладом выступил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Он представил концепцию формирования исторического поселения части Самары и отметил, что вполне реально получить этот статус уже до 20 декабря этого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно представленной концепции, в особую зону попадут около 1,5 тысячи объектов культурного наследия, в том числе 47 объектов федерального значения, 446 регионального, 686 ценных градоформирующих объектов и более 230 вновь выявленных объектов исторического наследия. Помимо зданий предметом охраны являются места исторических крепостей, природные ландшафты, улицы и площади. Многие из них, по информации пресс-службы, нуждаются в восстановлении, новый статус позволит привлекать дополнительные источники финансирования на восстановление этих объектов.

Территория поселения условно будет разделена на четыре зоны. В зону стабилизации попадают участки с высокой сохранностью исторической среды. Здесь высотность застройки останется неизменной и составит от двух до пяти этажей. В зоне интенсификации разрешается повышать высоту зданий на 1-3 этажа. Зона трансформации позволяет строить здания до шести этажей. Четвертая зона будет рекреационной территорией с парками и скверами.