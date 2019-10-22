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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва предоставит льготы производителю лекарств и оборонному предприятию

18:01 22.10.2019
22
© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса двум столичным компаниям, что позволит им получать налоговые и иные льготы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новый статус получили производитель генно-инженерных лекарственных препаратов "Биннофарм" и Научно-производственное предприятие "Темп" имени Ф.Короткова.
"Столица поддерживает промышленные предприятия из самых разных сфер экономики. И это касается не только новых компаний, но и тех, которые много лет на рынке. "Биннофарм" и НПП "Темп" полностью соответствуют самым современным требованиям производства. В общей сложности компании обеспечивают рабочими местами более 650 человек. И биофармацевтика, и оборонно-промышленный комплекс — стратегически важные отрасли, которые смогут эффективно использовать средства от снижения налоговой нагрузки", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Статус промкомплекса могут получить предприятия, соответствующие установленным критериям эффективности промышленной деятельности. Статус позволяет компаниям на 17-25% сократить выплаты по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, а также арендную плату за землю.
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
Вчера, 17:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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