Москва предоставит льготы производителю лекарств и оборонному предприятию

"Столица поддерживает промышленные предприятия из самых разных сфер экономики. И это касается не только новых компаний, но и тех, которые много лет на рынке. "Биннофарм" и НПП "Темп" полностью соответствуют самым современным требованиям производства. В общей сложности компании обеспечивают рабочими местами более 650 человек. И биофармацевтика, и оборонно-промышленный комплекс — стратегически важные отрасли, которые смогут эффективно использовать средства от снижения налоговой нагрузки", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.