В Перми задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек

ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Полицейские в Перми по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего 11-летнего племянника и его отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным МВД, во вторник в полицию поступило сообщение о совершении двойного убийства в Кировском районе Перми. На место происшествия прибыли стражи порядка и обнаружили в квартире тела мужчины 1963 года рождения и его сына 2007 года рождения, погибших от ударов топором. Также была найдена убитая собака, принадлежащая отцу с ребенком.

Как уточняют в СУСК РФ по Пермскому краю, жена погибшего 55-летнего мужчины и мать убитого 11-летнего мальчика умерла в 2014 году. Отец с сыном жили в одной квартире с ее 67-летним старшим братом, который и стал главным подозреваемым в совершении преступления.

"Спустя несколько часов мужчину обнаружили на окраине Кировского района и задержали при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские доставили гражданина 1952 года рождения в дежурную часть. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление", - говорится в сообщении полиции.

По факту преступления в следственном отделе Кировского района Перми СУСК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего").