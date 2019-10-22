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РИА Новости
Культура

Топ-лотом "русских" торгов Christie's станет картина Николая Фешина

18:02 22.10.2019
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© Николай ФешинКартина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо"
Картина Николая Фешина Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо
© Николай Фешин
ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости, Мария Табак. Топ-лотом "русских" торгов Christie's в Лондоне станет картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", эстимейт которой составляет два-три миллиона фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении аукционного дома.
Картина из собрания семьи художника была написана в 1917 году и, по мнению экспертов аукционного дома, "является важной вехой в жизни и творчестве художника".
"Выставляемый на торги портрет является одним из редчайших шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода его творчества, которые до сих пор иногда находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента своего создания, предоставляя редкую возможность стать обладателем выдающегося произведения одного из важнейших русских художников ХХ века", - говорится в сообщении аукционного дома.
Торги "Шедевры русского искусства" пройдут 25 ноября 2019 года.
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