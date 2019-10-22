Топ-лотом "русских" торгов Christie's станет картина Николая Фешина

Картина из собрания семьи художника была написана в 1917 году и, по мнению экспертов аукционного дома, "является важной вехой в жизни и творчестве художника".

"Выставляемый на торги портрет является одним из редчайших шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода его творчества, которые до сих пор иногда находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента своего создания, предоставляя редкую возможность стать обладателем выдающегося произведения одного из важнейших русских художников ХХ века", - говорится в сообщении аукционного дома.