Топ-лотом "русских" торгов Christie's станет картина Николая Фешина

ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости, Мария Табак. Топ-лотом "русских" торгов Christie's в Лондоне станет картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", эстимейт которой составляет два-три миллиона фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении аукционного дома.
Картина из собрания семьи художника была написана в 1917 году и, по мнению экспертов аукционного дома, "является важной вехой в жизни и творчестве художника".
"Выставляемый на торги портрет является одним из редчайших шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода его творчества, которые до сих пор иногда находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента своего создания, предоставляя редкую возможность стать обладателем выдающегося произведения одного из важнейших русских художников ХХ века", - говорится в сообщении аукционного дома.
Торги "Шедевры русского искусства" пройдут 25 ноября 2019 года.