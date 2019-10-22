ГП Украины создала департамент по надзору за преступлениями в Донбассе

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Украины создала департамент надзора по уголовным делам в отношении преступлений, совершенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Двадцать первого октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствам (делам – ред.) в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.