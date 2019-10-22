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РИА Новости

ГП Украины создала департамент по надзору за преступлениями в Донбассе

17:55 22.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Украины создала департамент надзора по уголовным делам в отношении преступлений, совершенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Двадцать первого октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствам (делам – ред.) в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
По информации пресс-службы, в департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении). Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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