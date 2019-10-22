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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом назначил нового главу своего стратегического предприятия ГХК

17:53 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новым генеральным директором одного из ключевых предприятий российской атомной отрасли ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске Красноярского края назначен Дмитрий Колупаев, ранее занимавший должность главного инженера другого стратегически важного атомного предприятия "Производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области, сообщается на сайте ГХК.
Колупаев на посту гендиректора "Горно-химического комбината" сменил Петра Гаврилова, возглавлявшего ГХК с 2006 года. Гаврилов покидает должность руководителя ГХК в связи с истечением срока контракта, но остается в атомной отрасли, его новое назначение обсуждается, отмечается в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Трудовому коллективу ГХК Колупаева представил директор госкорпорации "Росатом" по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, руководитель дивизиона по управлению заключительной стадией жизненного цикла Олег Крюков.
Как отмечается в сообщении, немаловажную роль в назначении Колупаева сыграл его опыт руководства на "Маяке" заводом регенерации отработавшего ядерного топлива РТ-1, поскольку комплекс "полного развития" опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по радиохимической переработке ОЯТ ГХК находится в предпусковой готовности. В ближайшие два года именно ввод ОДЦ в промышленную эксплуатацию будет являться главной задачей ГХК.
"Россия выбрала прогрессивный путь, нацеленный на переработку ОЯТ. Впервые в мире "Росатом" создает единый комплекс производств по обращению с отработавшим ядерным топливом, и в этом мы видим траекторию развития "Горно-химического комбината". Эти амбициозные задачи предстоит дальше решать новому генеральному директору", - сказал Крюков, слова которого цитируются в сообщении.
Говоря о роли Гаврилова, Крюков отметил, что тому "удалось не только сохранить предприятие в "нулевых" как "боевое производственное подразделение", но и организовать строительство уникального производственного комплекса из трёх переделов на одной площадке". "ГХК резко отличается от других предприятий отрасли в эффективности освоения инвестиций", - добавил Крюков.
Колупаев в своем слове выразил "огромную благодарность" Петру Гаврилову. "То, что он создал в таких условиях, считаю трудовым подвигом", - сказал новый гендиректор ГХК. При этом Колупаев отметил, что ввод ОДЦ в эксплуатацию - "задача очень сложная". "Я действительно считаю, что у нас все получится", - сказал Колупаев.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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"Трудные, но счастливые годы"

Гаврилов на своей странице в Facebook поблагодарил всех работников ГХК за "трудные, но несомненно счастливые" годы в своей жизни. Он отметил, что в свое время планировал работать должности гендиректора ГХК 5 лет, а "и так задержался" на 13 лет.
По словам Гаврилова, в 2006 году он был направлен на ГХК бывшим тогда генеральным директором "Росатома" Сергеем Кириенко "с задачей определиться: закрыть комбинат или найти его возможное будущее". "Перед специалистами комбината тогда стояла дилемма: либо приступить к выводу площадки из эксплуатации, либо найти, что строить, чтобы появилось будущее. Мы выбрали второй путь", - признался Гаврилов.
"Мы построили комплекс сухих хранилищ (отработавшего ядерного топлива - ред.), единственных в мире камерного типа. Они полностью решают проблему ОЯТ реакторов РБМК и ВВЭР-1000 в России", - написал Гаврилов. "Мы построили завод фабрикации МОКС-топлива, чего так и не смогли сделать хваленые американцы, хотя уже потратили в 50 раз больше средств. Мы построили и ввели в эксплуатацию пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ, переработали первую реальную облученную сборку и подтвердили все параметры, заложенные в технологии", - добавил он.
"На сегодня наш комбинат является флагманом замыкания ядерного топливного цикла в России, а по совокупности конкурентных преимуществ и в мире. У комбината ясные перспективы и нормальное будущее. Все инженеры, специалисты, рабочие эти годы отработали как единая команда, и именно это стало залогом нашего общего успеха. Я с легким сердцем передаю комбинат в новые руки", - написал Гаврилов.
Он выразил слова благодарности за доверие и поддержку бывшему гендиректору "Росатома", ныне первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко, нынешнему руководству атомной госкорпорации - ее генеральному директору Алексею Лихачеву и его первым заместителям Ивану Каменских и Александру Локшину.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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От оружейного плутония до новых технологий мирного атома

"Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК был образован постановлением Совета Министров СССР 26 февраля 1950 года с целью производства плутония для советского ядерного оружия. ГХК представляет собой не имеющий аналогов в мире подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска.
На ГХК действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался - надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.
Сейчас ГХК - ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового, так называемого смешанного оксидного ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. В МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.
В конце августа нынешнего года на Белоярскую АЭС была поставлена первая партия из 18 МОКС-топливных сборок производства ГХК. Энергоблок №4 БАЭС необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов, и прежде всего – для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе.
А на пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра ГХК в 2018 году была успешно переработана первая отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 российских АЭС. Тем самым была полностью подтверждена работоспособность уникальных экологически чистых методов, не создающих рисков для окружающей среды. Этот результат значим потому, что на ОДЦ предстоит освоить технологии и прототипы промышленного оборудования, необходимые для переработки в замкнутом ядерном топливном цикле ОЯТ реакторов АЭС.
В замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
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