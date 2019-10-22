Ростехнадзор начал проверку на руднике "Норникеля", где погибли рабочие

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора выясняют обстоятельства инцидента на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель", где погибли рабочие, сообщила РИА Новости официальный представитель управления Екатерина Децура.
Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме.
"Наши специалисты начали проверку. На месте разбираются, устанавливают все обстоятельства, причины", - сказала Децура.
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла и является крупнейшим среди добывающих активов "Норникеля". "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию в декабре 1982 года.