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РИА Новости

Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

17:44 22.10.2019
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
Во время теста сотрудник компании без перерыва стрелял из автомата, опустошая одну обойму за другой. Выпустив 480 пуль он отметил, что оружие пахнет пластиком и из него идет дым. Ствол автомата разорвался, когда он выстрелил 680 раз.
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"Цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем, при этом крышка ствольной коробки, возвратный механизм, затворная рама с затвором, боевые упоры остались без изменений", – говорится в сообщении.
В ходе испытания автомат превысил норму Минобороны больше чем в три раза. АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов. Кроме того, новая конструкция газового узла и его сопряжения с газовым поршнем продемонстрировали более надежную работу.
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Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первую партию отгрузили военному ведомству в рамках гособоронзаказа-2019. Позднее генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщил, что "Калашников" разработал и создал гражданскую версию АК-12, которая называется АК TR3.
Для автомата разработали новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями – АК-74М и АКМ.
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Министерство обороны РоссииАК-12РоссияБезопасность
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Quantotempo65
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