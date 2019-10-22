Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T17:48Z
https://ria.ru/20191022/1560080129.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/145354/97/1453549716_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_90994f5a2f89ccfa7048109cd52f1a99.jpg
РИА Новости

Депутат предложил удвоить штраф за нарушение правил регистрации транспорта

17:48 22.10.2019
145
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД принимает документы от водителя
Инспектор ГИБДД принимает документы от водителя
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внёс в нижнюю палату парламента законопроект о более чем двойном увеличении штрафа за нарушение правил госрегистрации транспортных средств, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 19.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок".
Депутат предлагает увеличить размер санкций за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением строящихся судов, морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, судов внутреннего плавания, включая маломерные суда), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна.
В пояснительной записке автор объясняет необходимость внесения поправки тем, что новый владелец транспортного средства после заключения договора купли-продажи не регистрирует его в ГИБДД на свое имя. Вследствие этого, отмечает автор, транспортный налог, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения вынужден платить прежний владелец транспортного средства. Кроме того, депутат подчеркивает, что действующий в настоящее время размер штрафа не актуален и "не позволяет в полной мере урегулировать правовые отношения".
Автомобильные номера
15 октября, 17:46РИА Новости
Автосалоны в 2020 году получат право устанавливать номера на новые машины
"Новым собственникам транспортных средств часто легче заплатить административный штраф, поскольку уплату транспортного налога и штрафов ГИБДД должен производить прежний собственник", - отмечается в документе.
В связи с этим предлагается установить штраф за такое правонарушение для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 1,5 тысячи до 2 тысяч) для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч (сейчас от 2 до 3,5 тысячи рублей), для юридических лиц - от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас от 5 до 10 тысяч рублей).
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
8 октября, 15:34РИА Новости
Автосалонам могут разрешить регистрировать в Госавтоинспекции ТС
9100213
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФКПРФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Валерий Фадеев
Новый глава СПЧ не собирается выходить из "Единой России"
РИА
Новости
Израильтянка Наама Иссахар
Мать осужденной в России за наркотики израильтянки просит Путина о помощи
Украинский военный в Донецкой области
ГП Украины создала департамент по надзору за преступлениями в Донбассе
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северодвинске закончили расследование убийства мальчика, защитившего мать
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова следит за ситуацией с девочкой, брошенной на улице в Москве
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала об обеспечении медицинских организаций информсистемами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Полиция проводит проверку из-за избиения журналиста в Крыму
Вкусовые нейроны плодовой мушки
Ученые выяснили, как насекомые избегают ядовитой пищи
Лисица, пойманная на территории Нижегородского кремля
На территории Нижегородского кремля поймали лису
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Более 4,5 миллиона человек в Москве сделали прививки против гриппа
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния