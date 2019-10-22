Депутат предложил удвоить штраф за нарушение правил регистрации транспорта

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внёс в нижнюю палату парламента законопроект о более чем двойном увеличении штрафа за нарушение правил госрегистрации транспортных средств, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 19.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок".

Депутат предлагает увеличить размер санкций за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением строящихся судов, морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, судов внутреннего плавания, включая маломерные суда), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна.

В пояснительной записке автор объясняет необходимость внесения поправки тем, что новый владелец транспортного средства после заключения договора купли-продажи не регистрирует его в ГИБДД на свое имя. Вследствие этого, отмечает автор, транспортный налог, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения вынужден платить прежний владелец транспортного средства. Кроме того, депутат подчеркивает, что действующий в настоящее время размер штрафа не актуален и "не позволяет в полной мере урегулировать правовые отношения".

"Новым собственникам транспортных средств часто легче заплатить административный штраф, поскольку уплату транспортного налога и штрафов ГИБДД должен производить прежний собственник", - отмечается в документе.