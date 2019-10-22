В "Норникеле" назвали выход метана после ЧП на руднике маловероятным

Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме. При этом в ряде СМИ была озвучена версия, что погибшие отравились метаном.