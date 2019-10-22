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РИА Новости

В "Норникеле" назвали выход метана после ЧП на руднике маловероятным

17:37 22.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРудник "Таймырский"
Рудник Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Выход метана маловероятен на руднике "Норникеля", где погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.
Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме. При этом в ряде СМИ была озвучена версия, что погибшие отравились метаном.
"Это не угольная шахта. Выход метана маловероятен", - сказал Демьянов.
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла и является крупнейшим среди добывающих активов "Норникеля". "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первая очередь рудника была введена в эксплуатацию в декабре 1982 года.
Шахта рудника Таймырский
Вчера, 16:41РИА Новости
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