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РИА Новости

В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой

17:30 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНадписи на мотоциклах сотрудников ДПС
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Маршрутное такси и иномарка столкнулись во вторник вечером в Челябинске, госпитализирована женщина, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Во вторник около 17.00 (15.00 мск) на пересечении улиц Хлебозаводская и Северный луч произошло столкновение двух транспортных средств – Citroen Jumper под управлением водителя 1965 года рождения и "Газель Луидор" (маршрутка) под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП была госпитализирована женщина", - сказала собеседница агентства.
В полиции уточнили, что характер травм, полученных женщиной, устанавливается. Также выясняются обстоятельства ДТП.
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МВД РФЧелябинскРоссияПроисшествия
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