В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Маршрутное такси и иномарка столкнулись во вторник вечером в Челябинске, госпитализирована женщина, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"Во вторник около 17.00 (15.00 мск) на пересечении улиц Хлебозаводская и Северный луч произошло столкновение двух транспортных средств – Citroen Jumper под управлением водителя 1965 года рождения и "Газель Луидор" (маршрутка) под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП была госпитализирована женщина", - сказала собеседница агентства.