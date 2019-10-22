Более 4,5 миллиона человек в Москве сделали прививки против гриппа

"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привито более 4 миллионов 653 тысячи человек, в том числе более 596 тысяч детей. За счет средств работодателей и граждан привито 2 миллиона 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мегаполисе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на 42-й неделе 2019 года (с 14 по 20 октября) спокойная, продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости. В городе четвертую неделю подряд отмечается уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания.

В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Часть пунктов уже работают, другие откроются позже. Кроме того, москвичи могут посетить два пункта во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".