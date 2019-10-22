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РИА Новости

Более 4,5 миллиона человек в Москве сделали прививки против гриппа

17:21 22.10.2019 (обновлено: 17:23 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 4,5 миллиона человек в Москве сделали прививки против гриппа с начала кампании по иммунизации, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привито более 4 миллионов 653 тысячи человек, в том числе более 596 тысяч детей. За счет средств работодателей и граждан привито 2 миллиона 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мегаполисе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на 42-й неделе 2019 года (с 14 по 20 октября) спокойная, продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости. В городе четвертую неделю подряд отмечается уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания.
"Показатели ниже расчетных эпидемических пороговых величин отмечаются во всех возрастных группах", - сообщили в ведомстве.
В этом году кампания по вакцинации началась в Москве 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Часть пунктов уже работают, другие откроются позже. Кроме того, москвичи могут посетить два пункта во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
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