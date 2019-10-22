Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.

Артистка отметила, что не понимает причин "ненависти и злости" со стороны некоторых подписчиков.

"Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый "Камаз" негатива!" — возмутилась она.

Бочкарева назвала логичным желание подписчиков узнать подробности недавнего скандала с наркотиками. Однако, по ее мнению, она не обязана никому ничего объяснять.

"Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своём шаге на весь мир?" — написала актриса.

Она призвала журналистов не вмешиваться в дела ее семьи "в поисках искрометных заголовков".

"Я не хочу, чтобы журналисты <…> донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, "особо активные" персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", — заявила Бочкарева.

Артистка добавила, что не прячется, но и не может "дышать спокойно" из-за постоянного давления извне.