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РИА Новости
Культура

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

17:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
Артистка отметила, что не понимает причин "ненависти и злости" со стороны некоторых подписчиков.
"Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый "Камаз" негатива!" — возмутилась она.
Бочкарева назвала логичным желание подписчиков узнать подробности недавнего скандала с наркотиками. Однако, по ее мнению, она не обязана никому ничего объяснять.
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
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Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками
"Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своём шаге на весь мир?" — написала актриса.
Она призвала журналистов не вмешиваться в дела ее семьи "в поисках искрометных заголовков".
"Я не хочу, чтобы журналисты <…> донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, "особо активные" персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", — заявила Бочкарева.
Артистка добавила, что не прячется, но и не может "дышать спокойно" из-за постоянного давления извне.
В заключение, Бочкарева призвала СМИ оставить ее в покое, добавив, что не позволит называть себя наркоманкой и поблагодарила всех, кто ее поддерживает.
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КультураНаталья БочкареваРоссияПроисшествия
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