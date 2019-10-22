Путин наградил следователя по делу "Зимней вишни" Рустама Габдулина

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина, возглавлявшего следственную группу по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени Габдулина Рустама Рашитовича - старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Среди дел, которые расследовал Габдулин, массовые беспорядки в июле в Москве и ещё ряд резонансных дел.