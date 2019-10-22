Путин наградил следователя по делу "Зимней вишни" Рустама Габдулина

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Рустам Габдулин во время избрания меры пресечения начальнику службы пожаротушения ФГКУ Андрею Бурсину.

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина, возглавлявшего следственную группу по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени Габдулина Рустама Рашитовича - старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ", - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.