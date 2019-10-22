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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области сосредоточат полный цикл производства парашютов

17:10 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПарашют
Парашют
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. В Ивановской области будет сосредоточен полный цикл производства парашютов различного назначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующая договоренность достигнута с холдингом "Технодинамика" и госкорпорацией "Ростех"", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в проекте помимо Ивановского парашютного завода "Полет" задействованы "Ивановская текстильно-галантерейная фабрика", выпускающая ленты - комплектующие для парашютов, и НИИ текстильных материалов, который переведен в Ивановскую область из Москвы.
Реализация этого проекта, по оценкам руководства холдинга "Технодинамика", приведет к росту выручки Ивановского парашютного завода на 20%, к удвоению производства "Ивановской текстильно-галантерейной фабрики", кроме того, будет создано 150 рабочих мест. "Теперь в городе Иваново будет собрано все - от идеи парашюта до его воплощения", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
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Ивановский парашютный завод "Полет" выпускает десантные, запасные, спортивные, аварийно-спасательные, учебно-тренировочные, тормозные посадочные системы, парашюты специального назначения и тандем-системы. На долю предприятия приходится более 90% всех парашютов для ВВС России и около 20% рынка спортивных парашютов. В составе новой структуры планируется разработка стратегии развития завода, в том числе реализация программы технического перевооружения, пояснили в пресс-службе.
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